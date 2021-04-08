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Михаил Дегтярев в 10 раз поднял выплаты ветеранам ВОВ

8 апреля 2021, 10:47
Фото: youtube.com
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ко Дню Победы подписал распоряжение, поднимающее выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в десять раз.

Как пишет amurpress.ru, инвалиды и ветераны ВОВ и советско-японской войны получат по десять тысяч рублей, тогда как ранее размер базовой выплаты составлял всего тысячу рублей. Ее разово поднимали только один раз — к 75-летию Победы.

Также по три тысячи рублей получат 2214 тружеников тыла, проживающих в регионе. Еще по тысяче рублей получат дети военного времени, которых в Хабаровском крае более 55 тысяч человек.

Кроме единоразовой выплаты для хабаровских ветеранов продолжают действовать другие меры поддержки. В частности, внеочередная установка домашнего телефона, обеспечение техническими средствами реабилитации, бесплатное медобследование в порядке очередности, компенсация за оплату коммунальных услуг.

Отмечается, что с целью защиты прав ветеранов в регионе сформировали специальный Совет для защиты их прав. Он будет осуществлять координацию действий ветеранских объединений с органами власти.

Сообщается, что сегодня в Хабаровском крае проживают 365 ветеранов, которые непосредственно воевали с гитлеровцами и японской армией в конце лета 1945 года.

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