Михаил Дегтярев в 10 раз поднял выплаты ветеранам ВОВ

Как пишет amurpress.ru, инвалиды и ветераны ВОВ и советско-японской войны получат по десять тысяч рублей, тогда как ранее размер базовой выплаты составлял всего тысячу рублей. Ее разово поднимали только один раз — к 75-летию Победы.