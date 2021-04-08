rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Реставрировать планируют каскадный фонтан на Театральной площади в Ростове

8 апреля 2021, 10:19
Фото: ск. Е. Вучетич/фото Крепс Сергей Геннадьевич/CC BY-SA 3.0 / wikimedia.org
Власти в Ростове-на-Дону ищут подрядчика, который займется разработкой проекта реставрации и ремонта фонтана на Театральной площади на входе у парк Революции, следует из документов на сайте госзакупок.

Соответствующий электронный аукцион объявило Управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова. Согласно условиям закупки, потенциальному подрядчику необходимо будет разработать проектно-сметную документацию на объект регионального значения «Фонтан и каскад в западном партере Театральной площади».

Максимальная стоимость контракта составляет 4,25 миллиона рублей. Проект и смету на проведение работ подрядчик должен подготовить до 1 декабря 2021 года. Какие конкретно работы планируется проводить на объекте культурного наследия регионального значения, пока не сообщается. В документах указано, что услуги относятся к области ландшафтной архитектуры, связанных с разработкой проектной документации (как архитектурной так и инженерно-технической) по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 апреля 2021 года.

Ранее на содержание набережной и фонтанной площади в Ростове выделили 35 миллионов рублей.

Материалы по теме
В парке Горького в Ростове отремонтируют четыре фонтанаСити-менеджер назвал невозможным восстановление фонтана на Ленина в Ростове
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00