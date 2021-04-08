Реставрировать планируют каскадный фонтан на Театральной площади в Ростове

Максимальная стоимость контракта составляет 4,25 миллиона рублей. Проект и смету на проведение работ подрядчик должен подготовить до 1 декабря 2021 года. Какие конкретно работы планируется проводить на объекте культурного наследия регионального значения, пока не сообщается. В документах указано, что услуги относятся к области ландшафтной архитектуры, связанных с разработкой проектной документации (как архитектурной так и инженерно-технической) по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия.