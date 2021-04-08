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Ростовчане попросили не подпускать Тарасова к развитию спорта в России

8 апреля 2021, 06:45
Фото: instagram.com/tarasov23
Подписчики футболиста Дмитрия Тарасова, который женат на ростовчанке Анастасии Костенко, попросили его не заниматься развитием спорта в России, говорится на его странице в Instagram.

Тарасов задумался о том, чтобы поучаствовать в конкурсе «Лидеры России», но огорчился, что пока нет спортивного направления. По его словам, после окончания карьеры он хочет заниматься развитием спорта в стране. «Но еще поиграем, каждый день работаю над собой, чтобы еще увидеться с вами на поле. Вы бы голосовали за меня?», — поинтересовался Тарасов.

Очень много подписчиков в комментариях написали, что не стали бы голосовать за Тарасова. «Нет, если бы жену порядочную выбрал, то может еще. А так нет…», — написали подписчики.

Ранее Тарасов заявил, что думает о завершении спортивной карьеры.

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