В 2021 году Ростсельмаш намерен возродить вторую смену

Также в 2020 году во время нестабильной экономической ситуации Ростсельмаш обеспечил стабильным доходом не только тысячи ростовчан — работников предприятия, но и множество смежных предприятий города, а также аграриев. Завод регулярно участвует в ярмарках вакансий, сотрудничает с центром занятости населения, обеспечивая работой тех, кто в ней нуждается. Для молодых специалистов Ростсельмаш также может стать хорошей стартовой площадкой, в истории предприятия карьеру с нижней ступеньки построили несколько сотен выпускников.