В 2021 году Ростсельмаш намерен возродить вторую смену

Впервые за последние 30 лет компания в 2021 году Ростсельмаш планирует вновь ввести вторую смену на производстве. Сегодня в группе компаний трудятся 13 тысяч человек, жителей Ростова и области, среди работников имеются целые династии из нескольких поколений.
В сложный период для экономики Ростсельмаш не только не снизил выпуск продукции, но и на 35% увеличил объем производства и нарастил экспортные поставки. Динамичное развитие компании требует постоянного пополнения трудовых ресурсов.
Даже несмотря на «коронакризис», компания за последний год два раза объявляла набор персонала. Первый раз — весной 2020 года дополнительных кадров потребовало увеличение производственной программы. В ноябре–декабре 2020 года компания Ростсельмаш дополнительно открыла 120 вакансий для слесарей механосборочных работ, маляров и электросварщиков.
Также в 2020 году во время нестабильной экономической ситуации Ростсельмаш обеспечил стабильным доходом не только тысячи ростовчан — работников предприятия, но и множество смежных предприятий города, а также аграриев. Завод регулярно участвует в ярмарках вакансий, сотрудничает с центром занятости населения, обеспечивая работой тех, кто в ней нуждается. Для молодых специалистов Ростсельмаш также может стать хорошей стартовой площадкой, в истории предприятия карьеру с нижней ступеньки построили несколько сотен выпускников.
Сбалансированная кадровая политика компании позволяет молодым рабочим изучать и перенимать опыт старших коллег, которые трудятся на Ростсельмаше не один десяток лет. А став руководителями на производстве, многоопытные специалисты сами растят молодые кадры.
Средняя заработная плата в компании на 29% выше показателя средней по региону и превышает 40 тысяч рублей. По итогам января 2,7 тысячи работников Ростсельмаша получили прибавку к зарплате на 10–20% в зависимости от должности и квалификации.
Ростсельмаш принимает активное участие в подготовке профессиональных и рабочих кадров в регионе. По словам вице-президента Союза работодателей Ростовской области Виктора Нетесанова, компания участвовала в разработке областного закона о взаимодействии учебных заведений с работодателями в сфере подготовки, трудоустройства рабочих кадров и специалистов, в реализации федерального проекта по внедрению модели национальной системы квалификаций. «Ростсельмаш проводит большую работу в области профориентации, специалисты компании регулярно выступают перед школьниками, встречаются со студентами. В конце 2019 года предприятие поддержало инициативу Союза работодателей и на своей площадке провело большой конкурс лучших сварщиков, в котором принимали участие представители крупнейших заводов в регионе», — рассказал Виктор Нетесанов.
Также предприятие продолжило реализацию масштабной инвестиционной программы. Так, в минувшем году был расширен логистический комплекс, запущена собственная сборка механических коробок переключения передач для тракторов 2000-й серии. В настоящее время готовятся к реализации крупнейшие не только для региона, но и для отрасли сельхозмашиностроения в целом инвестиционные проекты — по строительству современного тракторного завода, окрасочного комплекса, завода опрыскивателей и посевных комплексов.
Для Ростова-на-Дону и всего Донского региона Ростсельмаш имеет важнейшее значение. Компания входит в тройку крупнейших работодателей и налогоплательщиков Ростовской области и занимает шестое место по величине выручки. Доля комбайнов, занятых в агропромышленном комплексе региона, составляет более 80%. Заказы и подряды для Ростсельмаша выполняют несколько десятков больших и малых предприятий Ростова в области энергетики, коммуникаций, поставок комплектующих и оборудования, логистики и общественного транспорта.
Многие построенные Ростсельмаш объекты социально-культурного и бытового назначения долгие годы радуют жителей и гостей Ростова-на-Дону. Например, в парке имени Островского в августе 2020 года открыли первую детскую тематическую игровую зону. Предприятие регулярно выступает в качестве надежного партнера для отраслевых вузов и колледжей южной столицы, социальных учреждений и детских домов. Кроме того, в социальной жизни города компания принимает самое активное участие — работники проводят субботники, акции по высадке деревьев, к общегородским массовым мероприятиям привлекаются целые семьи.
Благодаря Ростсельмашу Ростов-на-Дону занимает одно из ведущих мест на карте машиностроения России. Более чем 90-летняя история компании Ростсельмаш — синоним успешного развития города, его социальной инфраструктуры, парков и целых жилых кварталов. А главное, нескольких поколений ростовчан, почти каждой семьи, которая так или иначе связана с Ростсельмаш.