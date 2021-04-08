В Ростове на маршруты выведут 30 бывших в употреблении московских автобусов

Posted 8 апреля 2021, 16:34
Published 8 апреля 2021, 16:34
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Всего привезут 30 «ЛиАЗов», которые ранее работали на столичных маршрутах. Эта информация прозвучала на заседании, на котором стало известно, что в последний раз автобусный парк обновляли три года назад.
В данный момент средний возраст транспорта составляет чуть менее пяти лет. Известно, что подаренные автобусы были выпущены в 2011 году.
При этом для перевозчиков установили требования, что автобусы не должны быть старше 10 лет. Ранее в Ростове назвали дату открытия моста на Малиновского для автобусов.