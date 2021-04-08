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Posted 8 апреля 2021, 16:34

Published 8 апреля 2021, 16:34

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

В Ростове на маршруты выведут 30 бывших в употреблении московских автобусов

8 апреля 2021, 16:34
В Ростове-на-Дону на городские маршруты выведут 30 автобусов, которые подарила Москва, сообщил глава департамента транспорта города Христофор Ермашов.

Всего привезут 30 «ЛиАЗов», которые ранее работали на столичных маршрутах. Эта информация прозвучала на заседании, на котором стало известно, что в последний раз автобусный парк обновляли три года назад.

В данный момент средний возраст транспорта составляет чуть менее пяти лет. Известно, что подаренные автобусы были выпущены в 2011 году.

При этом для перевозчиков установили требования, что автобусы не должны быть старше 10 лет. Ранее в Ростове назвали дату открытия моста на Малиновского для автобусов.

#Общество#Новости
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