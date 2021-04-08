Водитель автомобиля сбил школьника-нарушителя в Ростове

Posted 8 апреля 2021, 18:16
Published 8 апреля 2021, 18:16
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
Авария произошла в четверг в 17.45 мск на улице Зорге. Под колесами «Лады Ларгус» оказался 15-летний парень.
«Подросток пересекал дорогу в неположенном месте, хотя в 150 метрах был переход. Его с травмами доставили в медицинское учреждение», — говорится в публикации.
Родителей попросили контролировать поведение вне дома. Ранее пенсионер в Ростовской области сбил девочку на пешеходном переходе и скрылся.