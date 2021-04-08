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Posted 8 апреля 2021, 18:16

Published 8 апреля 2021, 18:16

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Водитель автомобиля сбил школьника-нарушителя в Ростове

8 апреля 2021, 18:16
В Ростове-на-Дону водитель легкового автомобиля сбил подростка, который переходил дорогу в неположенном месте, проинформировали в региональном УГИБДД.

Авария произошла в четверг в 17.45 мск на улице Зорге. Под колесами «Лады Ларгус» оказался 15-летний парень.

«Подросток пересекал дорогу в неположенном месте, хотя в 150 метрах был переход. Его с травмами доставили в медицинское учреждение», — говорится в публикации.

Родителей попросили контролировать поведение вне дома. Ранее пенсионер в Ростовской области сбил девочку на пешеходном переходе и скрылся.

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