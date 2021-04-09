На длительные сроки осудили в Ростове трех жителей КБР за попытку теракта

Суд установил, что жители Кабардино-Балкарской республики Анзор Гедуев, Руслан Нагоев и Артур Дзуганов являлись участниками организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории РФ. Организатором террористической ячейки выступил Гедуев в начале 2019 года. Тогда же он договорился со своими подельниками о проведении террористического акта на территории Ставропольского края. Для подготовки глава ячейки собрал самодельное взрывное устройство. Но воплотить свои преступные планы террористам не удалось, 22 января 2019 года их задержали.