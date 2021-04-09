На длительные сроки осудили в Ростове трех жителей КБР за попытку теракта

Posted 9 апреля 2021, 13:55
Published 9 апреля 2021, 13:55
Modified 1 октября, 14:37
Updated 1 октября, 14:37
Суд установил, что жители Кабардино-Балкарской республики Анзор Гедуев, Руслан Нагоев и Артур Дзуганов являлись участниками организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории РФ. Организатором террористической ячейки выступил Гедуев в начале 2019 года. Тогда же он договорился со своими подельниками о проведении террористического акта на территории Ставропольского края. Для подготовки глава ячейки собрал самодельное взрывное устройство. Но воплотить свои преступные планы террористам не удалось, 22 января 2019 года их задержали.
Всех троих уроженцев КБР также признали виновными в совершении разбоя, кражи, незаконном обороте наркотиков, оружия, взрывчатых веществ. Эти преступления они совершили до 2019 года. Суд приговорил Гедуева к 18 годам лишения свободы, Нагоева к 17 годам, а Дзуганова к 15 годам. Наказание они будут отбывать в колонии строго режима.
Свою вину они признали частично.
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