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Posted 11 апреля 2021, 17:21

Published 11 апреля 2021, 17:21

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

Суд ввел наблюдение на предприятии специального машиностроения в Шахтах

11 апреля 2021, 17:21
Суд постановил ввести процедуру наблюдения на Шахтинском электромеханическом заводе, говорится в документах Арбитражного суда Ростовской области.

Напомним, что иск с требованием признать предприятие банкротом передал бизнесмен Владимир Богомолов. Между сторонами был заключен договор подряда, в рамках которого предприниматель выполнил сварочные работы.

Однако завод не выплатил исполнителю более 2,5 миллиона рублей. Это и стало причиной обращения в суд.

Суд признал требования бизнесмена обоснованными. Он ввел в отношении завода процедуру наблюдения, теперь им будет руководить временный управляющий.

Предприятие производит гидравлическое и пневматическое силовое оборудование. Ранее стало известно, что поиском имущества ростовского ООО «Палмали» на территории Турции будет заниматься детектив.

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