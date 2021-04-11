Суд ввел наблюдение на предприятии специального машиностроения в Шахтах

Posted 11 апреля 2021, 17:21
Published 11 апреля 2021, 17:21
Modified 18 сентября 2022, 11:40
Updated 18 сентября 2022, 11:40
Напомним, что иск с требованием признать предприятие банкротом передал бизнесмен Владимир Богомолов. Между сторонами был заключен договор подряда, в рамках которого предприниматель выполнил сварочные работы.
Однако завод не выплатил исполнителю более 2,5 миллиона рублей. Это и стало причиной обращения в суд.
Суд признал требования бизнесмена обоснованными. Он ввел в отношении завода процедуру наблюдения, теперь им будет руководить временный управляющий.
Предприятие производит гидравлическое и пневматическое силовое оборудование. Ранее стало известно, что поиском имущества ростовского ООО «Палмали» на территории Турции будет заниматься детектив.