rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 апреля 2021, 04:57

Published 12 апреля 2021, 04:57

Modified 1 октября, 13:52

Updated 1 октября, 13:52

В понедельник в Ростове синоптики пообещали дождь

12 апреля 2021, 04:57
В Ростове-на-Дону 12 апреля будет облачная погода с прояснениями, предупредили в Гидрометцентре.

В дневное время могут пройти дожди, температура воздуха поднимется до 15 градусов. Ночью осадки прекратятся, но похолодает до 9 градусов.

Во вторник снова начнутся дожди, температура поднимется до 16 градусов. Осадки будут продолжаться до субботы.

К четвергу температура увеличится до 18 градусов, к выходным — упадет до 13 градусов. Ночью похолодает до 6 градусов.

Ранее почти 14 тыс жителей Ростовской области оставались без света из-за непогоды.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика