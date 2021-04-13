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Дождь и теплую погоду пообещали жителям Ростова во вторник

13 апреля 2021, 04:53
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону во вторник могут пройти дожди, воздух прогреется до 15 градусов, заявили в Гидрометцентре.

Осадки прекратятся ночью, похолодает до 8 градусов. В среду и четверг в Ростове будет облачно с максимальной температурой 17 градусов.

После этого ростовчанам следует готовиться к дождям, которые будут идти в пятницу и субботу. Пригодится и теплая одежда, так как температура не поднимется выше 11 градусов. Ночью она может опуститься сразу до 4 градусов.

В воскресенье синоптики пообещали облачную погоду, которая в понедельник сменится дождями. Ранее в Ростове за день из-за непогоды произошло более 60 инцидентов.

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