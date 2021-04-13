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Голубев запутался в районных пунктах вакцинации в Ростовской области

13 апреля 2021, 14:56
Фото: donland.ru
Губернатору Ростовской области Василию Голубеву предоставили несоответствующую действительности информацию о количестве районных пунктов вакцинации против коронавируса, это выяснилось в ходе заседания Оперштаба по COVID-19.

После доклада главы Тарасовского района Александра Закружного губернатор уточнил, сколько на территории действует стационарных пунктов вакцинации. Выяснилось, что их шесть: два — в ЦРБ и участковой больнице и четыре действуют в амбулаториях.

«По информации, которую я имею, у вас три», — заявил губернатор. При этом выяснилось, что в листе ожидания на вакцинацию числятся более 700 жителей района.

Глава региона призвал заместителя губернатора Сергея Бондарева обратить внимание на эту ситуацию и при необходимости увеличить количество пунктов вакцинации, в том числе и за счет мобильных групп.

Сам Бондаренко обрушился с критикой в адрес глав муниципальных образований, размахивая документами он заявил: «Вот у нас таблицы, которые подаете вы, но если написано, что в Тарасовском районе только три стационарных пункта, мы же не сами это придумываем. Чего вы начинаете докладывать губернатору про шесть».

Голубев поручил разобраться в подлинности данных и навести порядок.

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