Голубев запутался в районных пунктах вакцинации в Ростовской области

Сам Бондаренко обрушился с критикой в адрес глав муниципальных образований, размахивая документами он заявил: «Вот у нас таблицы, которые подаете вы, но если написано, что в Тарасовском районе только три стационарных пункта, мы же не сами это придумываем. Чего вы начинаете докладывать губернатору про шесть».