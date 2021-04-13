уже инфицированным. С симптомами ОРВИ и простуды вакцину не ставят, но бывает, что болезнь протекает бессимптомно. Чтобы избежать болезни, перед прививкой лучше сдать тест на антитела.

Если человек заразился до того, как сформировалась полная защита. Для того, чтобы организм выработал полноценный иммунный ответ, нужно определенное время. Медики называют период – 42 дня, чтобы иммунная система была готова отразить вирус. Это 21 день между первым и вторым уколом и еще 21 день после второй инъекции. В этот период есть большой риск заразиться, потому нужно придерживаться ограничительных мер.