По результатам последних данных было зафиксировано около двадцати случаев заражения ковидом после прививки. Такие инциденты встречались как при вакцинации отечественным препаратом «Спутник V», так и зарубежными препаратами Modern и Pfizer. При этом ученые утверждают, что заразиться ковидом от самой прививки невозможно.
Заболеть после вакцинации можно в трех случаях:
Противопоказания и ограничения на вакцинацию от коронавируса для взрослых людей обусловлены тем, что при развитии любой патологии иммунная система слабеет. А введение вакцины даст дополнительную нагрузку на организм. Кроме того, для формирования полноценного иммунного ответа на вирус нужно, чтобы организм мобилизовал все свои силы на формирование антител, не отвлекаясь на преодоление патологического процесса.
Ранее разработчики отечественных вакцин заявляли, что российские препараты способны защитить от любых штаммов вируса, так как имеющиеся мутации незначительны. Но поскольку вновь появившиеся штаммы не были зарегистрированы на территории РФ, достоверных сведений о взаимодействии с ними российских вакцин не было.
В феврале нынешнего года исследовательским центром «Вектор» были проведены испытания «ЭпиВакКороны» и «Спутник V» на новый британский штамм. Исследования подтвердили эффективность отечественных препаратов – вакцина нейтрализовала как обычный вариант ковида, так и британский.
Однако испытания «Спутник V» по отношению к южноафриканскому штамму показали иные результаты. От этого варианта вируса, по мнению экспертов, российская вакцина защищает хуже, чем от оригинального ковида.
Но ученые подчеркнули, что с большей степенью вероятности отечественная вакцина защитит от тяжелого течения болезни даже в случае с новыми, более заразными видами штаммов.
Ученые назвали российские вакцины наиболее безопасными для всех категорий граждан, хотя существует и определенный процент людей, кому нельзя делать прививки от коронавируса.
Последствия вакцинации от ковида уже сейчас можно оценить – тысячи людей сделали прививку, и их отзывы говорят о том, что в большинстве случаев она переносится легко. После прививки тяжелых побочных явлений не фиксировалось, как и летальных исходов.
В то же время исследования показали, что у 22% населения планеты есть минимум одна болезнь, которая увеличивает риск тяжелого течения коронавируса, а значит, может привести к серьезным осложнениям и даже смерти.
Риск для здоровья у вакцинированных ниже, чем у тех, кто надеется переболеть заболеванием без последствий. Эффективность «Спутник V» заявлена на уровне 96%, то есть вероятность заболеть после нее – всего 4%. К тому же есть данные, что после прививки даже в случае заражения ковидом болезнь переносится без осложнений, а то и вовсе бессимптомно.
У 80% добровольцев, сделавших прививку от ковида, развивались следующие побочные явления: суставные и мышечные боли, местные реакции – боль и покраснение в месте укола, повышение температуры.
Все негативные реакции имели слабую выраженность. В 15-20% случаев наблюдались среднетяжелые реакции – состояние, схожее на грипп или ОРВИ: ломота, температура до 38,5 градусов. Побочные явления длились в среднем 2-3 суток и проходили без последствий.
У 5-6% возникали местные реакции – болело место укола, но в течение суток неприятные ощущения исчезали.
У незначительного процента привитых наблюдались индивидуальные реакции: заложенность носа, першение в горле, недомогание и слабость.
Список противопоказаний к применению отечественных вакцин практически одинаков. Он включает в себя как абсолютные, так и относительные ограничения.
В первую очередь прививаться нельзя людям, имеющим гиперчувствительность к одному или нескольким компонентам препарата. Это достаточно небольшой процент пациентов, но во избежание тяжелых аллергических реакций такой риск все-таки следует исключить.
Кому противопоказана вакцина:
Укол может быть опасен людям с онкологией, сифилисом, туберкулезом, ВИЧ, гепатитом В или С.
Воздержаться от прививки нужно пациентам, принимающим препараты, которые подавляют иммунитет. Также не прививают тех, кто на момент прививки переносит какое-либо заболевание – неважно, инфекционное или нет. Такие люди могут пройти вакцинацию только спустя 14-21 день после выздоровления.
При нетяжелых ОРВИ или простуде, острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта привиться можно после исчезновения всех симптомов и нормализации температуры.
Также не стоит прививаться пациентам, которые перенесли инсульт и острый коронарный синдром в последний год. Решение о возможной вакцинации принимается совместно с врачом.
Нельзя вакцинироваться тем, кто недавно переболел ковидом. Введенная вакцина может спровоцировать новый всплеск заболевания. Поэтому рекомендуется перед вакцинацией сдать тест на антитела, чтобы убедиться, что в крови нет иммуноглобулинов к ковиду.
Формулировка «осторожное применение» относится к пациентам, которые имеют в своем анамнезе патологические состояния и болезни, которые не накладывают запрет на прививку, но требуют обязательной врачебной консультации.
К относительным ограничениям относят:
В таких случаях решение о медотводе принимается врачом-терапевтом после полного осмотра пациента и прохождения необходимых анализов.