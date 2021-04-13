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Кто сливал масляные отходы в Темерник выяснили в Ростове

13 апреля 2021, 18:55
Фото: vk.com/rostovnadanu
В Ростове-на-Дону разыскали виновника появления в Темернике радужных масляных пятен, сообщили в городской администрации.

Комитет по охране окружающей среды зафиксировал сброс неочищенных сточных вод в русло реки Темерник. Выяснилось, что очагом очагом загрязнения реки является объект очистного сооружения коммунально-сервисной компании ООО «КЭСК».

Информацию о сбросе неочищенных сточных вод и загрязнении русла реки передали в межрегиональное управление Росприроднадзора. Специалисты надзорного ведомства проведут административное расследование по факту нарушения природоохранного законодательства.

Напомним, о появлении радужных разводов на поверхности реки сообщили очевидцы в соцсети. Горожане предположили, что масло на воде появилось из-за мойки автомобилей в реке.

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