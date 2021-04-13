Почти 200 жителей Ростовской области отравились паленым спиртом в 2021 году

С начала года пострадали уже 197 человек, хотя за год этот показатель снизился на 42%. В начале 2020 года зарегистрировали 338 случаев отравления. Специалисты управления провели несколько проверок компаний, занимающихся реализацией спиртосодержащей продукции. В результате был наложен арест на 817 единиц товара.