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Posted 13 апреля 2021, 05:58

Published 13 апреля 2021, 05:58

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

Почти 200 жителей Ростовской области отравились паленым спиртом в 2021 году

Почти 200 жителей Ростовской области отравились паленым спиртом в 2021 году

13 апреля 2021, 05:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители Ростовской области продолжают травиться некачественной спиртосодержащей продукцией, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

С начала года пострадали уже 197 человек, хотя за год этот показатель снизился на 42%. В начале 2020 года зарегистрировали 338 случаев отравления. Специалисты управления провели несколько проверок компаний, занимающихся реализацией спиртосодержащей продукции. В результате был наложен арест на 817 единиц товара.

Всего зарегистрировали несколько нарушений, чаще всего они связаны с продажей товара без документов. Кроме того, попадались случаи продажи просроченного пива.

«По результатам проверок из реализации убрали 18 партий алкогольной продукции», — заявили в управлении.

Ранее стало известно, что в регионе депутаты одобрили поправки в закон, предусматривающие дополнительные ограничения на продажу алкоголя.

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