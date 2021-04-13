Почти 200 жителей Ростовской области отравились паленым спиртом в 2021 году

Posted 13 апреля 2021, 05:58
Published 13 апреля 2021, 05:58
Modified 18 сентября 2022, 11:40
Updated 18 сентября 2022, 11:40
С начала года пострадали уже 197 человек, хотя за год этот показатель снизился на 42%. В начале 2020 года зарегистрировали 338 случаев отравления. Специалисты управления провели несколько проверок компаний, занимающихся реализацией спиртосодержащей продукции. В результате был наложен арест на 817 единиц товара.
Всего зарегистрировали несколько нарушений, чаще всего они связаны с продажей товара без документов. Кроме того, попадались случаи продажи просроченного пива.
«По результатам проверок из реализации убрали 18 партий алкогольной продукции», — заявили в управлении.
Ранее стало известно, что в регионе депутаты одобрили поправки в закон, предусматривающие дополнительные ограничения на продажу алкоголя.