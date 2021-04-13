Потрескавшаяся многоэтажка начала осыпаться на прохожих в Таганроге

Обращение написали жильцы дома на улице Пальмиро Тольятти, 26/2, который, по их словам, находится в аварийном состоянии. Здесь начал осыпаться фасад на проходящих мимо людей.
«Внутри помещений появились трещины размером 15 сантиметров. Администрация города и управляющая компания бездействуют», — заявил автор.
Он добавил, что опасается обрушения здания и попросил региональные власти вмешаться в ситуацию. Пользователи в комментариях раскритиковали местную администрацию за такое отношение к людям.
К публикации добавлено фото, на котором показано состояние здания.
Ранее стало известно об аналогичной ситуации в Ростове. В этом случае 89-летней пенсионерке приходится проживать в разрушающемся доме, в котором вода капает на кровать.