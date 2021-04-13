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Потрескавшаяся многоэтажка начала осыпаться на прохожих в Таганроге

13 апреля 2021, 05:06
Фото: ЭТО РОСТОВ! – новости Ростова-н
В Таганроге начал осыпаться один из аварийных многоквартирных домов, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Обращение написали жильцы дома на улице Пальмиро Тольятти, 26/2, который, по их словам, находится в аварийном состоянии. Здесь начал осыпаться фасад на проходящих мимо людей.

«Внутри помещений появились трещины размером 15 сантиметров. Администрация города и управляющая компания бездействуют», — заявил автор.

Он добавил, что опасается обрушения здания и попросил региональные власти вмешаться в ситуацию. Пользователи в комментариях раскритиковали местную администрацию за такое отношение к людям.

К публикации добавлено фото, на котором показано состояние здания.

Ранее стало известно об аналогичной ситуации в Ростове. В этом случае 89-летней пенсионерке приходится проживать в разрушающемся доме, в котором вода капает на кровать.

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#Новости#Общество
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