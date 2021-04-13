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Роспотребнадзор в Ростовской области призвал жителей отдыхать в России

13 апреля 2021, 17:02
Фото: pixabay.com
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев призвал местных жителей не ездить за границу, об этом он заявил в ходе заседания оперштаба по коронавирусу.

По словам главы регионального Роспотребнадзора, в Ростовской области недостаточно хорошо ведется работа по регистрации и тестированию на коронавирус граждан, вернувшихся из-за границы. В настоящее время в отношении 299 местных жителей, вернувшихся из зарубежных поездок и не сообщивших вовремя о результатах тестирования на ковид, были возбуждены административные дела.

«По той ситуации, которую мы видим, не рекомендуются сегодня выезды за границу, где циркулируют множество видов мутантных штаммов. Можно и в Российской Федерации прекрасно отдыхать», — заявил Евгений Ковалев.

Ранее стало известно, что у девяти жителей Ростовской области выявили британский штамм коронавируса.

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#Новости#Коронавирус#Елена Янкевич#Общество
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