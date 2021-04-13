Роспотребнадзор в Ростовской области призвал жителей отдыхать в России

По словам главы регионального Роспотребнадзора, в Ростовской области недостаточно хорошо ведется работа по регистрации и тестированию на коронавирус граждан, вернувшихся из-за границы. В настоящее время в отношении 299 местных жителей, вернувшихся из зарубежных поездок и не сообщивших вовремя о результатах тестирования на ковид, были возбуждены административные дела.