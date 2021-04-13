Ростовские туристы ищут достойную альтернативу отдыху в Турции

Он рассказывает, что в виду новых фактов, турагентства пытаются перенести запланированный отдых туристов в Турции на другие даты, однако твердой уверенности, что в июне границы будут открыты, у ростовчан нет. Тем, кто зависим от отпуска, предлагают другие направления отдыха за рубежом.