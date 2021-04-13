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Ростовские туристы ищут достойную альтернативу отдыху в Турции

13 апреля 2021, 14:46
Фото: Antonio Castagna / flickr.com
До 1 июня приостановлены полетные программы из России в Турцию, а достойной альтернативы отдыху в Турции по соотношению качества и цены нет, сообщает RostovGazeta директор турагентства «Горячие туры» Максим Гурин.

С 15 апреля по 1 июня Роспотребнадзор приостановил полетные программы из России в Турцию и Танзанию в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом в этих странах.

«На туристической отрасли это скажется, конечно же, негативно. К сожалению, достойной альтернативы отдыху в Турции, по соотношению цены и качества, набора услуг для семейного отдыха, детских развлечений на рынке сегодня нет», — сообщает Максим Гурин.

Он рассказывает, что в виду новых фактов, турагентства пытаются перенести запланированный отдых туристов в Турции на другие даты, однако твердой уверенности, что в июне границы будут открыты, у ростовчан нет. Тем, кто зависим от отпуска, предлагают другие направления отдыха за рубежом.

«У кого позволяют финансы, можно рассмотреть Эмираты, Мальдивы и Кубу. Но эти туры значительно дороже», — подчеркивает Гурин.

Он отмечает, что еще не все туроператоры опубликовали условия переноса туров. Повезло тем ростовчанам, которые успели уехать отдыхать в Турцию до закрытия границ. Они вернутся в Ростов в утвержденные даты.

«На территориях отелей соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемиологические протоколы— социальная дистанция, масочный режим, регулярная обработка рук», — отмечает директор турагентства.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса резко упала продолжительность жизни в Ростовской области.

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