Ростовские туристы ищут достойную альтернативу отдыху в Турции

С 15 апреля по 1 июня Роспотребнадзор приостановил полетные программы из России в Турцию и Танзанию в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом в этих странах.
«На туристической отрасли это скажется, конечно же, негативно. К сожалению, достойной альтернативы отдыху в Турции, по соотношению цены и качества, набора услуг для семейного отдыха, детских развлечений на рынке сегодня нет», — сообщает Максим Гурин.
Он рассказывает, что в виду новых фактов, турагентства пытаются перенести запланированный отдых туристов в Турции на другие даты, однако твердой уверенности, что в июне границы будут открыты, у ростовчан нет. Тем, кто зависим от отпуска, предлагают другие направления отдыха за рубежом.
«У кого позволяют финансы, можно рассмотреть Эмираты, Мальдивы и Кубу. Но эти туры значительно дороже», — подчеркивает Гурин.
Он отмечает, что еще не все туроператоры опубликовали условия переноса туров. Повезло тем ростовчанам, которые успели уехать отдыхать в Турцию до закрытия границ. Они вернутся в Ростов в утвержденные даты.
«На территориях отелей соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемиологические протоколы— социальная дистанция, масочный режим, регулярная обработка рук», — отмечает директор турагентства.
Ранее стало известно, что из-за коронавируса резко упала продолжительность жизни в Ростовской области.