Семин - о смерти Ярдошвили: Это очень большая потеря для российского спорта

Главный врач московского «Динамо» скончался сегодня, 13 апреля на 67-м году жизни.
«Это большая потеря, очень большая потеря для всех нас - для друзей, для семьи, для всего российского футбола и спорта. Это человек в расцвете сил, который в высшей степени профессионал, товарищ, друг. Он очень хорошо знал свое дело, искренне служил своему любимому футбол», - приводит слова Семина «Советский спорт».
Специалист являлся заслуженным врачом Российской Федерации. До этого момента занимал пост главного врача в «Динамо». Ранее возглавлял медицинскую службу московских клубов «Локомотив» и ЦСКА. Также с 1998 по 2002 год работал в сборной России.