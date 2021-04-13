rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Семин - о смерти Ярдошвили: Это очень большая потеря для российского спорта

13 апреля 2021, 12:35
Фото: pixabay.com
Бывший наставник «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий после новости о смерти главного врача бело-голубых Александра Ярдошвили.

Главный врач московского «Динамо» скончался сегодня, 13 апреля на 67-м году жизни.

«Это большая потеря, очень большая потеря для всех нас - для друзей, для семьи, для всего российского футбола и спорта. Это человек в расцвете сил, который в высшей степени профессионал, товарищ, друг. Он очень хорошо знал свое дело, искренне служил своему любимому футбол», - приводит слова Семина «Советский спорт».

Специалист являлся заслуженным врачом Российской Федерации. До этого момента занимал пост главного врача в «Динамо». Ранее возглавлял медицинскую службу московских клубов «Локомотив» и ЦСКА. Также с 1998 по 2002 год работал в сборной России.

#Новости#Спорт
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58