Семин - о смерти Ярдошвили: Это очень большая потеря для российского спорта

«Это большая потеря, очень большая потеря для всех нас - для друзей, для семьи, для всего российского футбола и спорта. Это человек в расцвете сил, который в высшей степени профессионал, товарищ, друг. Он очень хорошо знал свое дело, искренне служил своему любимому футбол», - приводит слова Семина «Советский спорт».