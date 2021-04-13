Со среды по пятницу в Ростове запланированы массовые отключения света

В среду света не будет на улицах Комсомольская, 20-я линия, Селиванова, Ильича, Алексея Береста, Воровского, Смычки, Просвещения, Полторацкого. Ограничения будут действовать по улицам 1-я Комбайновская, Радищева, Бебеля, Металлургическая, переулкам Кавказский, Горийский. Без электричества останутся улицы Андрея Сладкова, Калинина, Крайняя, Осипенко, Губаревича, 5-я Кольцевая, 6-я Кольцевая.
В четверг обесточат улицы Евдокимова, Бодрая, Щербакова, Волжская, Добровольского, Волкова, Ленина, Труда. Это коснется улиц Портовая, Черкесская, Коминтерна, 1-я Круговая, Днепростроевская, Кочубея, Международная.
В пятницу электричество выключат по улицам Малиновского, Пескова, Темерницкая, Социалистическая, переулкам Доломановский и Братский.