Тревожные новости вторника про задержания и длине жизни, которые обсуждают в Ростове

Коронавирус виноват
В Ростовской области в 2020 году на фоне пандемии коронавируса резко сократилась средняя продолжительность жизни местных жителей. Об этом в своем отчете перед Заксобранием региона сообщил губернатор Василий Голубев.
Так, в 2019 году средняя продолжительность жизни жителей области достигала показателя 73 года и два месяца, а по итогам 2020 года этот показатель сократился до 72 лет.
Губернатор добавил, что на мероприятия, направленные на борьбу с пандемией и инфекцией, направили 15 миллиардов рублей, а сам COVID-19 стал стресс-тестом для всех систем жизнеобеспечения.
Первый после бога
Задержанный в понедельник, 12 апреля, глава администрации Аксайского района Ростовской области Виталий Борзенко мог быть вторым по значимости членом ОПГ бизнесмена Карима Бабаева. Сам Бабаев являлся главным организатором преступной группы, которая занималась отчуждением муниципальных земель и сдавала ее в аренду. А вторым по значимости человеком в ОПГ был чиновник Борзенко.
В банду также входил один из родственников Виталия Борзенко Игорь Ситько и два сына Бабаева — Вадим и Эдуард. Все участники группировки, кроме самого Карима Бабаева, были задержаны.
Новые рейсы
Из Ростова-на-Дону планируют запустить два рейса в города Болгарии. Речь идет о Варне и Бургасе. При этом авиасообщение России и Болгарии пока закрыто, но его планируют возобновить с 20 апреля.
Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, две авиакомпании получили допуски к перелетам из Ростова в аэропорты Болгарии. «Азимуту» разрешено осуществлять перелеты до Варны, а «Уральским авиалиниям» — до Бургаса.
Болгария же собирается открыть свои курорты для посещения туристами с 1 мая.