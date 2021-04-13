rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тревожные новости вторника про задержания и длине жизни, которые обсуждают в Ростове

13 апреля 2021, 15:04
Фото: pexels.com
В Ростовской области на фоне пандемии коронавируса резко сократилась средняя продолжительность жизни, глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко оказался вторым по значимости членом ОПГ, а два авиаперевозчика могут начать полеты в Болгарию из Платова. Все самое важное за день в обзоре RostovGazeta.

Коронавирус виноват

В Ростовской области в 2020 году на фоне пандемии коронавируса резко сократилась средняя продолжительность жизни местных жителей. Об этом в своем отчете перед Заксобранием региона сообщил губернатор Василий Голубев.

Так, в 2019 году средняя продолжительность жизни жителей области достигала показателя 73 года и два месяца, а по итогам 2020 года этот показатель сократился до 72 лет.

Фото: pexels.com

Губернатор добавил, что на мероприятия, направленные на борьбу с пандемией и инфекцией, направили 15 миллиардов рублей, а сам COVID-19 стал стресс-тестом для всех систем жизнеобеспечения.

Первый после бога

Задержанный в понедельник, 12 апреля, глава администрации Аксайского района Ростовской области Виталий Борзенко мог быть вторым по значимости членом ОПГ бизнесмена Карима Бабаева. Сам Бабаев являлся главным организатором преступной группы, которая занималась отчуждением муниципальных земель и сдавала ее в аренду. А вторым по значимости человеком в ОПГ был чиновник Борзенко.

Виталий Борзенко
Фото: aksayland.ru

В банду также входил один из родственников Виталия Борзенко Игорь Ситько и два сына Бабаева — Вадим и Эдуард. Все участники группировки, кроме самого Карима Бабаева, были задержаны.

Новые рейсы

Из Ростова-на-Дону планируют запустить два рейса в города Болгарии. Речь идет о Варне и Бургасе. При этом авиасообщение России и Болгарии пока закрыто, но его планируют возобновить с 20 апреля.

Фото: pr1me/CC BY-ND 2.0 / flickr.com

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, две авиакомпании получили допуски к перелетам из Ростова в аэропорты Болгарии. «Азимуту» разрешено осуществлять перелеты до Варны, а «Уральским авиалиниям» — до Бургаса.

Болгария же собирается открыть свои курорты для посещения туристами с 1 мая.

Материалы по теме
В два города Болгарии можно будет улететь из РостоваПродолжительность жизни резко упала из-за коронавируса в Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58