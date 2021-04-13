В Ростовской области от коронавируса привили почти 10% взрослого населения

По его словам, средний процент вакцинации в Ростовской области в настоящее время составляет 9,99%. Для реализации вакцинальной кампании в регионе была развернута сеть из 316 пунктов, из которых 169 стационарных, остальные - мобильные.
Напомним, что на 13 апреля прививку сделали 204 тысячи местных жителей, из которых 49% составляют люди старше 60 лет.
Лидерами по темпам вакцинации считаются Милютинский район, где привили уже 21% взрослого населения и город Зверево с показателем иммунизации - 17,1%.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о готовности вводить новые ограничения в регионе, если этого потребует ситуация.