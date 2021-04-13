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В Ростовской области от коронавируса привили почти 10% взрослого населения

13 апреля 2021, 18:12
Фото: pixabay.com
В Ростовской области полученной вакцины хватит для иммунизации 14% населения, подлежащего вакцинации, сообщил глава Минздрава региона Юрий Кобзев в ходе заседания оперативного штаба по коронавирусу.

По его словам, средний процент вакцинации в Ростовской области в настоящее время составляет 9,99%. Для реализации вакцинальной кампании в регионе была развернута сеть из 316 пунктов, из которых 169 стационарных, остальные - мобильные.

Напомним, что на 13 апреля прививку сделали 204 тысячи местных жителей, из которых 49% составляют люди старше 60 лет.

Лидерами по темпам вакцинации считаются Милютинский район, где привили уже 21% взрослого населения и город Зверево с показателем иммунизации - 17,1%.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о готовности вводить новые ограничения в регионе, если этого потребует ситуация.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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