В Ростовской области выжил оказавшийся под колесами поезда мужчина

Происшествие случилось в понедельник на перегоне «Шахтная — Горная». Здесь состав сбил 33-летнего мужчину. «На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Личность потерпевшего удалось установить, его доставили в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.