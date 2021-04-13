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Posted 13 апреля 2021, 07:29

Published 13 апреля 2021, 07:29

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

В Ростовской области выжил оказавшийся под колесами поезда мужчина

В Ростовской области выжил оказавшийся под колесами поезда мужчина

13 апреля 2021, 07:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области грузовой поезд сбил жителя Новочеркасска, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Происшествие случилось в понедельник на перегоне «Шахтная — Горная». Здесь состав сбил 33-летнего мужчину. «На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Личность потерпевшего удалось установить, его доставили в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

Причиной инцидента стало нарушение правил поведения на железной дороге. Ранее водитель авто в Ростовской области насмерть сбил пьяного пешехода.

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