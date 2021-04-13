В Ростовской области выжил оказавшийся под колесами поезда мужчина

Posted 13 апреля 2021, 07:29
Published 13 апреля 2021, 07:29
Modified 18 сентября 2022, 11:40
Updated 18 сентября 2022, 11:40
Происшествие случилось в понедельник на перегоне «Шахтная — Горная». Здесь состав сбил 33-летнего мужчину. «На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Личность потерпевшего удалось установить, его доставили в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.
Причиной инцидента стало нарушение правил поведения на железной дороге. Ранее водитель авто в Ростовской области насмерть сбил пьяного пешехода.