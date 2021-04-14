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Posted 14 апреля 2021, 11:27

Published 14 апреля 2021, 11:27

Modified 1 октября, 14:20

Updated 1 октября, 14:20

Изменить границы города решили в Ростове

14 апреля 2021, 11:27
26 апреля в Ростове-на-Дону пройдут публичные слушания по вопросу изменения городских границ, сообщается в документах на сайте мэрии.

Согласно решению гордумы, предлагается исключить из территории Ростова несколько участков площадью 1,37 гектара и включить их в Аксайский район.

Кроме того, Ростов добавит к своей территории три участка в Батайске, Аксайском и Мясниковском районах общей площадью 1,31 гектара.

Ранее гордума приняла решение, согласно которому застройщики при строительстве домов обязаны выносить на публичные слушания проекты планировки и межевания территории.

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