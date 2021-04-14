Охваченные коронавирусом города назвали в Ростовской области

Пациенты проживают в Ростове, Новошахтинске, Батайске и Таганроге. Вирус также нашли в Милютинском, Песчанокопском, Пролетарском, Тацинском, Цимлянском районах. Скончались за это время 20 женщин и восемь мужчин, у них были хронические заболевания. За все время умерли 3824 человека.