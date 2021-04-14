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Posted 14 апреля 2021, 08:49

Published 14 апреля 2021, 08:49

Modified 1 октября, 15:30

Updated 1 октября, 15:30

Охваченные коронавирусом города назвали в Ростовской области

14 апреля 2021, 08:49
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области за последние сутки коронавирусом заразились 239 человек в 43 городах и районах, сообщили в правительстве региона.

Пациенты проживают в Ростове, Новошахтинске, Батайске и Таганроге. Вирус также нашли в Милютинском, Песчанокопском, Пролетарском, Тацинском, Цимлянском районах. Скончались за это время 20 женщин и восемь мужчин, у них были хронические заболевания. За все время умерли 3824 человека.

Всего в регионе зарегистрировали 84195 случаев заражения коронавирусом. Вместе с этим вылечились 75494 пациента.

Ранее в Ростовской области назвали зараженные британским штаммом коронавируса города.

#Общество#Коронавирус#Новости
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