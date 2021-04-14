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Posted 14 апреля 2021, 10:46

Published 14 апреля 2021, 10:46

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

В храмы и на кладбище пустят жителей Ростовской области на Пасху

14 апреля 2021, 10:46
Жители Ростовской области в 2021 году смогут отметить Светлое Христово Воскресение (Пасху) в привычном формате, следует из сообщения мэрии Новочеркасска.

Власти просят горожан соблюдать коронавирусные ограничения при посещении храмов и кладбищ во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи.

В частности, жителей и гостей города просят соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра и обязательно надевать маску. Пасха в 2021 году выпадает на 2 мая.

Напомним, на 14 апреля в Ростовской области зарегистрировали 84195 случаев коронавируса, 3824 человек умерли. Накануне губернатор региона Василий Голубев пригрозил новыми ограничениями в случае ухудшения ковидной ситуации и пообещал открыть обсерваторы в детских лагерях.

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