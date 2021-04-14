В храмы и на кладбище пустят жителей Ростовской области на Пасху

Жители Ростовской области в 2021 году смогут отметить Светлое Христово Воскресение (Пасху) в привычном формате, следует из сообщения мэрии Новочеркасска.

Власти просят горожан соблюдать коронавирусные ограничения при посещении храмов и кладбищ во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи. В частности, жителей и гостей города просят соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра и обязательно надевать маску. Пасха в 2021 году выпадает на 2 мая. Напомним, на 14 апреля в Ростовской области зарегистрировали 84195 случаев коронавируса, 3824 человек умерли. Накануне губернатор региона Василий Голубев пригрозил новыми ограничениями в случае ухудшения ковидной ситуации и пообещал открыть обсерваторы в детских лагерях.