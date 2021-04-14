В храмы и на кладбище пустят жителей Ростовской области на Пасху

Posted 14 апреля 2021, 10:46
Published 14 апреля 2021, 10:46
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Власти просят горожан соблюдать коронавирусные ограничения при посещении храмов и кладбищ во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи.
В частности, жителей и гостей города просят соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра и обязательно надевать маску. Пасха в 2021 году выпадает на 2 мая.
Напомним, на 14 апреля в Ростовской области зарегистрировали 84195 случаев коронавируса, 3824 человек умерли. Накануне губернатор региона Василий Голубев пригрозил новыми ограничениями в случае ухудшения ковидной ситуации и пообещал открыть обсерваторы в детских лагерях.