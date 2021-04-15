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Posted 15 апреля 2021, 13:02

Published 15 апреля 2021, 13:02

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

Бывшего судью и его сына осудили в Ростове за попытку похитить 50 млн рублей

Бывшего судью и его сына осудили в Ростове за попытку похитить 50 млн рублей

15 апреля 2021, 13:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону огласили приговор бывшему судье, его сыну и двоюродному брату, которые пытались похитить 50 миллионов рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

Бывший судья Анапского районного суда вместе с родственниками в 2018 году хотел украсть 50 миллионов рублей. Также они незаконно пытались получить земельный участок.

«Присвоить деньги и имущество они пытались под видом передачи взятки судьям якобы за принятие решения в пользу заинтересованных лиц. Они были задержаны при передаче средств», — сказано в сообщении.

Бывшего судью приговорили к 6,5 года заключения, его сына — к шести годам, брата — 5,5 года. Также всех оштрафовали на крупные суммы.

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