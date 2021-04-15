Бывшего судью и его сына осудили в Ростове за попытку похитить 50 млн рублей

Posted 15 апреля 2021, 13:02
Published 15 апреля 2021, 13:02
Modified 18 сентября 2022, 11:40
Updated 18 сентября 2022, 11:40
Бывший судья Анапского районного суда вместе с родственниками в 2018 году хотел украсть 50 миллионов рублей. Также они незаконно пытались получить земельный участок.
«Присвоить деньги и имущество они пытались под видом передачи взятки судьям якобы за принятие решения в пользу заинтересованных лиц. Они были задержаны при передаче средств», — сказано в сообщении.
Бывшего судью приговорили к 6,5 года заключения, его сына — к шести годам, брата — 5,5 года. Также всех оштрафовали на крупные суммы.