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Posted 15 апреля 2021, 08:13

Published 15 апреля 2021, 08:13

Modified 1 октября, 14:56

Updated 1 октября, 14:56

Жители Ростова опять пожаловались на коричневую воду из-под крана

15 апреля 2021, 08:13
В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону из кранов опять течет вода коричневого цвета, сообщили местные жители в одном из городских пабликов.

Кроме цвета, ростовчан возмущает еще и напор, с каким течет вода.

«Это максимальный напор, кран открыт на полную, такая „вода“ идет весь вечер, иногда меняется на чистую, но напора нет», — пишут возмущенные горожане и просят показать им того, кто причастен к такому водоснабжению.

Ранее после многочисленных жалоб горожан Роспотребнадзор признал низкое качество воды в Ростове. Теперь «Ростовводоканал» могут оштрафовать из-за несоответствия проб воды нормативам по мутности.

#Общество#Новости
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