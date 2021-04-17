Новости субботы в Ростове о заработках сенаторов и суде против дочери экс-мэра

Posted 17 апреля 2021, 13:20
Published 17 апреля 2021, 13:20
Modified 1 октября, 15:16
Updated 1 октября, 15:16
Дело против дочери мэра
Дочери экс-мэра Ростова-на-Дону и депутата Госдумы РФ Михаила Чернышева Ольги Чернышевой грозит 2,6 года лишения свободы.
Дочь чиновника обвиняют в преднамеренном банкротстве, которое она организовала, чтобы не выплачивать долг в размере 136 миллионов рублей. Сама Чернышова своей вины не признает.
Заключительное заседание по уголовному делу пройдет 29 апреля, когда суд и вынесет свое решение.
Доходы сенаторов
Андрей Яцкин и Ирина Рукавишникова, которые представляют Ростовскую область в Федеральном Собрании, отчитались о своих доходах за прошлый год.
Яцкин за 2020 год заработал 11,17 миллиона рублей, что больше, чем доход президента страны Владимира Путина. Последний в своем отчете указал сумму в 9,99 миллиона рублей.
Ирина Рукавишникова заработала в 2020 году 6,07 миллиона рублей, ее доход полностью совпал с заработком за предыдущий год.
Обоим сенаторам принадлежит по несколько объектов недвижимости, но автомобиль есть только у Яцкина.
Маневры Украины
Военный флот Украины попытался перехватить боевые корабли Каспийской флотилии в Черном море, для этого Киев организовал маневры.
Учения украинских кораблей не были запланированы заранее, как не было и официального заявления властей об их проведении.
По мнению экспертов, появление в Черном море украинского флота связано с приходом Каспийской флотилии, которая раньше прошла мимо Ростова.
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