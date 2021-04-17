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Posted 17 апреля 2021, 07:35

Published 17 апреля 2021, 07:35

Modified 1 октября, 14:58

Updated 1 октября, 14:58

Жителей Ростовской области ожидают дожди с солнцем на выходных

17 апреля 2021, 07:35
В Ростовской области ближайшие два дня ожидается теплая погода, но могут пройти дожди, сообщили синоптики.

В субботу воздух может прогреться до 19 градусов, но к вечеру ожидаются похолодания. Температура может упасть сразу до 3 градусов.

Скорость ветра в этот день составит 10 метров в секунду. Если начнется дождь, то ветер усилится до 18 метров в секунду.

В воскресенье максимальная температура воздуха составит 17 градусов. Могут пройти дожди, такая погода сохранится и на следующей неделе.

Ранее несколько рейсов задержали в аэропорту Ростова из-за непогоды.

#Общество#Новости
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