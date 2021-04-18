Две остановки исчезли в Ростове из-за строительства торговых ларьков

В настоящее время на месте остановочных павильонов ведется монтаж НТО площадью 120 квадратных метров, сообщил член городской общественной палаты Николай Ларин. По его словам, жертвами нового современного торгового объекта «пали две остановки, которые стояли перед будущим шедевром».
Из-за этого пассажирам приходится мокнуть под дождем в непогоду, ожидая автобусы и троллейбусы, двигающихся в сторону Сельмаша. «Этого казуса возможно было избежать, если бы проект проходил все стадии обсуждения. В ближайшие дни на место попытаются вернуть пропавшие остановки, разработают эскиз новой остановки и представят всем на обозрение», — пообещал он.
Ларин также добавил, что застройщик принял решение о сносе павильонов самостоятельно без согласования с городом.