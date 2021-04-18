Две остановки исчезли в Ростове из-за строительства торговых ларьков

Из-за этого пассажирам приходится мокнуть под дождем в непогоду, ожидая автобусы и троллейбусы, двигающихся в сторону Сельмаша. «Этого казуса возможно было избежать, если бы проект проходил все стадии обсуждения. В ближайшие дни на место попытаются вернуть пропавшие остановки, разработают эскиз новой остановки и представят всем на обозрение», — пообещал он.