В Новочеркасске ищут неизвестного, который купил погибшим подросткам пиво

Posted 18 апреля 2021, 10:42
Published 18 апреля 2021, 10:42
Modified 1 октября, 15:14
Updated 1 октября, 15:14
Напомним, что страшное ДТП произошло около 04.20 мск в воскресенье, 18 апреля в Новочеркасске. Погибли пятеро подростков от 13 до 15 лет, еще один госпитализирован с тяжелыми травмами. Водитель не справился с управлением автомобиля и на большой скорости врезался в дерево.
По информации СМИ, ребята отмечали 14-летие одного из них. Накануне компания сходила на квест, а потом разошлась по домам. Позднее ребята встретились, чтобы покататься на машине матери одного из них. Ключи от автомобиля он забрал тайком от семьи.
Сообщается, что перед ночными покатушками подростки распивали пиво. В настоящее время полиция Новочеркасска ищет человека, который купил ребятам шесть литров пива незадолго до страшного ДТП.
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