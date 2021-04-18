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Posted 18 апреля 2021, 07:09

Published 18 апреля 2021, 07:09

Modified 1 октября, 13:53

Updated 1 октября, 13:53

В Ростове синоптики назвали дату прекращения дождей

18 апреля 2021, 07:09
В Ростове-на-Дону в ближайшие несколько дней не стоит ожидать прекращения дождливой погоды, проинформировали в Гидрометцентре.

Дожди в городе пройдут в воскресенье днем, воздух может прогреться до 15 градусов. Немного увеличится скорость ветра.

Ростовчанам стоит ожидать похолодания до 9 градусов в ночь на понедельник, вместе с этим осадки сохранятся. Дождливая погода не уйдет из города в понедельник и вторник днем, температура воздуха в эти дни может подняться до 17 градусов.

В среду, по прогнозам синоптиков, осадки должны прекратиться. Будет облачная погода с температурой 15 градусов.

Но в четверг снова пройдут дожди, которые завершатся в пятницу. Ранее погода привела к задержкам в строительстве инфекционной больницы в Ростове.

#Общество#Новости
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