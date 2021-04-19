Двоих жителей Ростовской области арестовали за организацию заказного убийства

В планировании заказного убийства следователи подозревают 26-летнего и 28-летнего мужчин, им вменяют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
По версии следствия, в декабре прошлого года 2020 года мужчины попросили одного из своих знакомых убить человека. За работу заказчики обещали заплатить 300 тысяч рублей. Потенциальной жертвой стал мужчина, к которому оба испытывали неприязнь.
Для выполнения заказа и совершения убийства подозреваемые передали предполагаемому исполнителю убийства обрез карабина СКС калибра 7,62 миллиметра и патроны к нему, а также предоставили полную информацию об объекте и используемом им автотранспорте.
Исполнитель, осознавая,какие последствия может иметь такая “работа”, обратился в УФСБ России по Ростовской области.
Силовики инсценировали убийство, после чего задержали подозреваемых в его организации. Мужчин заключили под стражу.