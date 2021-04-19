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Двоих жителей Ростовской области арестовали за организацию заказного убийства

19 апреля 2021, 18:20
Фото: pixabay.com
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей по подозрению в организации заказного убийства, сообщили в региональном СКР.

В планировании заказного убийства следователи подозревают 26-летнего и 28-летнего мужчин, им вменяют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, в декабре прошлого года 2020 года мужчины попросили одного из своих знакомых убить человека. За работу заказчики обещали заплатить 300 тысяч рублей. Потенциальной жертвой стал мужчина, к которому оба испытывали неприязнь.

Для выполнения заказа и совершения убийства подозреваемые передали предполагаемому исполнителю убийства обрез карабина СКС калибра 7,62 миллиметра и патроны к нему, а также предоставили полную информацию об объекте и используемом им автотранспорте.

Исполнитель, осознавая,какие последствия может иметь такая “работа”, обратился в УФСБ России по Ростовской области.

Силовики инсценировали убийство, после чего задержали подозреваемых в его организации. Мужчин заключили под стражу.

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