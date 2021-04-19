Эксперт: в сутки нужно употреблять 30-50 г орехов

Издание iz.ru со ссылкой на “Аргументы и Факты” приводит экспертное мнение врача-диетолога. Наталья Денисова отмечает, что, несмотря на высокое содержание жира в орехах, эти продукты способны снижать уровень плохого холестерина. Все благодаря тому, что жир орехи содержат полезный жир.
Согласно результатам исследований из различных стран, если люди в возрасте 60-70 лет регулярно едят орехи, риск появления атеросклероза и заболеваний сердца у них снижается.
Денисова отметила: норма орехов в сутки равна 30-50 г. Если человек ест больше 60 г, то употребляет лишние калории. Специалист советует съедать 5-6 половинок от ядра грецкого ореха ежедневно, 10-12 штук фундука или миндаля, 1 столовую ложку кедровых орешков с горкой.