Эксперт: в сутки нужно употреблять 30-50 г орехов

Издание iz.ru со ссылкой на “Аргументы и Факты” приводит экспертное мнение врача-диетолога. Наталья Денисова отмечает, что, несмотря на высокое содержание жира в орехах, эти продукты способны снижать уровень плохого холестерина. Все благодаря тому, что жир орехи содержат полезный жир.