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Эксперт: в сутки нужно употреблять 30-50 г орехов

19 апреля 2021, 15:41
Фото: pxhere.com
По словам врача-диетолога ФИЦ питания и биотехнологии, кандидата медицинских наук Натальи Денисовой, ежедневно следует есть не больше 60 г орехов.

Издание iz.ru со ссылкой на “Аргументы и Факты” приводит экспертное мнение врача-диетолога. Наталья Денисова отмечает, что, несмотря на высокое содержание жира в орехах, эти продукты способны снижать уровень плохого холестерина. Все благодаря тому, что жир орехи содержат полезный жир.

Согласно результатам исследований из различных стран, если люди в возрасте 60-70 лет регулярно едят орехи, риск появления атеросклероза и заболеваний сердца у них снижается.

Денисова отметила: норма орехов в сутки равна 30-50 г. Если человек ест больше 60 г, то употребляет лишние калории. Специалист советует съедать 5-6 половинок от ядра грецкого ореха ежедневно, 10-12 штук фундука или миндаля, 1 столовую ложку кедровых орешков с горкой.

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