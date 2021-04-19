Эксперты: строительство курорта «Долина Васта» создаст до 5 тысяч рабочих мест

«Новые известия» информируют, что в реализацию проекта инвесторы планируют вложить порядка восьмидесяти миллиардов рублей. Новый горный курорт построят в буферной зоне национального парка Сочи. Строительство объекта займет порядка четырех лет. На территории курорта построят санаторий, пансионаты, спа-отели и водолечебницу, которые будут частью центра бальнеологии. Также для туристов обустроят горнолыжные трассы общей протяженностью восемьдесят километров.
По словам руководителя управления научных исследований Сочинского государственного университета Сергея Домората, строительство нового всесезонного курорта в Сочи привлечет еще больше туристов со всех стран мира.
«Я считаю строительство нового комплекса „Долина Васта“ положительным решением», — отметил он.
Предполагается, что реализация этого проекта позволит создать до пяти тысяч новых рабочих мест и увеличить турпоток до полутора миллионов человек.
Руководитель Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ Андрей Яковлев отметил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции и ограничений, введенных для ее нераспространения, граждане России, имеющие доход выше среднего, стали приезжать на отечественные горнолыжные курорты. По его мнению, это отличная возможность для развития внутреннего туризма.
Его мнение разделяет аналитик группы компаний «ФИНАМ» Алексей Коренев, который считает, что закрытие границ стимулирует популяризацию нового курорта.
Необходимо отметить, что на данный момент рядом с территорией, выбранной для строительства «Долины Васта», есть вся необходимая инфраструктура. Реализация проекта будет осуществляться при государственной поддержке, а финансирование обеспечат крупные российские компании, которые обладают огромными ресурсами.
«Основные деньги зарабатываются не на путёвках, а на всём сопровождающем потоке — транспорте, проживании, развлечениях, ресторанном бизнесе», — отметил Андрей Яковлев.
Новый всесезонный курорт станет примером эффективного взаимодействия бизнеса и государства, в результате которого ситуация на рынке труда станет значительно лучше, повысятся занятость и доходы.
«Долина Васта» будет работать круглый год, что может стать значимым аргументом при выборе места отдыха для некоторых категорий путешественников. По мнению Сергея Домората, новые мощности приблизят качество сочинских курортов к европейским.