Эксперты: строительство курорта «Долина Васта» создаст до 5 тысяч рабочих мест

Необходимо отметить, что на данный момент рядом с территорией, выбранной для строительства «Долины Васта», есть вся необходимая инфраструктура. Реализация проекта будет осуществляться при государственной поддержке, а финансирование обеспечат крупные российские компании, которые обладают огромными ресурсами.