Итоги понедельника: траур по подросткам в Новочеркасске, который обсуждают ростовчане

Напомним, что страшное ДТП, которое унесло жизни пятерых подростков 2006 и 2007 годов рождения, произошло в Новочеркасске накануне, 18 апреля. В машине, за рулем которой находился 14-летний парень, ехали шесть человек. В какой-то момент водитель не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево. Выжил только один юноша из всей компании по имени Максим, сейчас за его жизнь борются медики.