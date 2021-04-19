Итоги понедельника: траур по подросткам в Новочеркасске, который обсуждают ростовчане

Напомним, что страшное ДТП, которое унесло жизни пятерых подростков 2006 и 2007 годов рождения, произошло в Новочеркасске накануне, 18 апреля. В машине, за рулем которой находился 14-летний парень, ехали шесть человек. В какой-то момент водитель не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево. Выжил только один юноша из всей компании по имени Максим, сейчас за его жизнь борются медики.
Ранее отмечалось, что подростки отмечали день рождения одного из них и ходили на квест. Ребята разошлись по домам около 00.00 мск, договорившись встретиться позже. Один из них тайком взял ключи от Hyundai своей матери, и компания отправилась кататься.
Отмечалось также, что подростки пили пиво перед тем, как произошла трагедия.
Не смог отказать
В Новочеркасске полицейские разыскали 22-летнего местного жителя, который помог купить пиво разбившимся школьникам незадолго до трагедии.
Как сообщил Telegram-канал Don Mash, парень заявил, что алкоголь двум девочкам-подросткам он купил за 12 часов до того, как произошло ДТП. Девочки пообещали, что вечер проведут дома, молодого человека они также звали с собой, но он отказался.
При этом житель города не исключает, что алкоголь школьникам мог купить кто-то еще.
В результате мужчину привлекли к административной ответственности и оштрафовали на три тысячи рублей.
Приспустят флаги
В память о погибших в ДТП пятерых школьниках в городе объявят траур. Во вторник, 20 апреля, в Новочеркасске планируют отменить все развлекательные мероприятия и приспустить флаги.
Кроме того, будет усилена профилактическая работа в школах. В городской администрации сообщили, что школы проведут беседы с родителями, поскольку в ночное время дети и подростки должны находиться дома. Также у них не должно быть доступа к машине, алкоголю и оружию.
Родителям погибших девушек и парней будет оказана психологическая помощь.
Кто виноват
Жители региона обсуждают трагедию, произошедшую в Новочеркасске и пытаются понять, кто виноват в произошедшем. Большинство из пользователей соцсетей считают, что виноваты родители несовершеннолетних.
Многие начали оставлять комментарии о том, что трагедия произошла из-за плохого воспитания детей. «Если бы родителей интересовало, где ночью их ребенок, возможно, ничего бы не случилось», — заявили подписчики.
«Я всю жизнь знала, где лежат ключи от машины, почему-то у меня не было желания покататься ночью с друзьями… Тут дело не в доступности ключей, а в голове, безбашенности и безнаказанности…», — написала одна из местных жительниц.