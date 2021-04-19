Кубки из Европы едут в Ростов

Соревнования по карате киокусинкай прошли в минувшие выходные, в Минске. В них приняли участие 600 спортсменов из 15 стран Европы. Как обычно, в дисциплине ката сильнейшим стал воспитанник СК «Суворов» Дима Сычев, который стал победителем соревнований. Также среди призеров турнира Арина Вебер, занявшая третье место среди девочек в своей возрастной категории. Она победила в дисциплине кумитэ — поединки.