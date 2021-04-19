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Кубки из Европы едут в Ростов

19 апреля 2021, 11:08
Каратисты Суворовского, воспитанники тренера высшей категории, кандидата педагогических наук Олега Захарова в составе сборной России одержали очередную победу. На этот раз в международном турнире «Belarus Open Cup 2021».

Соревнования по карате киокусинкай прошли в минувшие выходные, в Минске. В них приняли участие 600 спортсменов из 15 стран Европы. Как обычно, в дисциплине ката сильнейшим стал воспитанник СК «Суворов» Дима Сычев, который стал победителем соревнований. Также среди призеров турнира Арина Вебер, занявшая третье место среди девочек в своей возрастной категории. Она победила в дисциплине кумитэ — поединки.

Напомним, с начала года это уже пятая победа воспитанников СК «Суворов» в престижных международных турнирах по киокусинкай. Теперь в мае ребятам предстоит участие во Всероссийских соревнованиях «Кубок Черного моря» в Краснодаре.

Вообще же, начиная с 2020 года, спортсмены Суворовского постоянно занимают призовые места во всех турнирах, в которых принимают участие.

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