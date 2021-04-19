Льготная ипотека от Сбербанка станет еще доступнее

По словам управляющего Ростовским отделением Сбербанка Руслана Салимова, с начала действия программы ипотеки с государственной поддержкой прошел почти год. О том, что она оказалась эффективной, свидетельствует тот факт, что, воспользовавшись ей, свыше семи тысяч семей Ростовской области смогли улучшить свои жилищные условия. За первых три месяца года Ростовским отделением Сбербанка было выдало свыше пяти тысяч ипотечных кредитов. Из них 26 процентов клиентов воспользовались госпрограммой.