Льготная ипотека от Сбербанка станет еще доступнее

Так, в случае если сделка регистрируется в электронном виде, ставка по ипотеке с государственной поддержкой в Сбербанке снизится на 0,35 процентных пункта, до 5,75 процента годовых. По программе субсидирования от застройщика размер ставки всего от 0,1 процента годовых. В случае оформления ипотеки «Господдержка-2020» стандартная процентная ставка — от 6,05 процента годовых.
Купить жилье на таких выгодных условиях можно до 1 июля, пока не завершится программа.
По словам управляющего Ростовским отделением Сбербанка Руслана Салимова, с начала действия программы ипотеки с государственной поддержкой прошел почти год. О том, что она оказалась эффективной, свидетельствует тот факт, что, воспользовавшись ей, свыше семи тысяч семей Ростовской области смогли улучшить свои жилищные условия. За первых три месяца года Ростовским отделением Сбербанка было выдало свыше пяти тысяч ипотечных кредитов. Из них 26 процентов клиентов воспользовались госпрограммой.
В конце 2020 года банк предложил рефинансировать ипотечные кредиты, которые ранее выдали другие банки, на приобретение строящихся квартир под 7,9 процента годовых.
«Мы максимально упростили процедуру оформления сделок, сократили перечень документов, что привело к четырехкратному увеличению объема рефинансирования ипотеки других банков», — отмечает банкир.
По программе господдержки доступно оформление ипотечного кредита на сумму до шести миллионов рублей в российских регионах. Размер первоначального взноса по кредиту составляет от 15 процентов стоимости жилья. Кредит оформляется на срок до 30 лет.
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