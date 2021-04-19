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На 1,7 млн руб сократились доходы полпреда ЮФО в 2020 году

19 апреля 2021, 12:38
Фото: donland.ru
Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов заработал в 2020 году 16,1 миллиона рублей, следует из его декларации о доходах.

По сравнению с доходами за 2019 год заработок Устинова сократился на 1,7 миллиона рублей. Полпред ЮФО также владеет четырьмя земельными участками, общая площадь которых составляет 15 тысяч квадратных метров, двумя жилыми домами общей площадью две тысячи квадратных метров, квартирой на 148,2 квадратных метров, машиноместом и гаражом.

На него также оформлены автомобили Mercedes-Benz C500, Land Rover Range Rover Sport и мотоцикл Java 350. Кроме того, у Устинова в пользовании находятся участки земли общей площадью около восьми тысяч квадратов, дом на 335,5 квадрата и гараж на 239,3 квадратных метра.

Заработок Супруги полпреда вырос на 15 тысяч рублей в 2020 году и составил 247,9 тысячи рублей. Она владеет земельными участками площадью 2,9 тысячи квадратных метров, жилым домом и гаражом. Также на нее зарегистрированы автомобиль Chrysler PT Cruiser и моторное судно Phoenix 510.

Ранее стало известно, что сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин заработал в 2020 году больше президента РФ Владимира Путина.

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