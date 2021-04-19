На 1,7 млн руб сократились доходы полпреда ЮФО в 2020 году

На него также оформлены автомобили Mercedes-Benz C500, Land Rover Range Rover Sport и мотоцикл Java 350. Кроме того, у Устинова в пользовании находятся участки земли общей площадью около восьми тысяч квадратов, дом на 335,5 квадрата и гараж на 239,3 квадратных метра.