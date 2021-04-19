Некому в Ростове построить изолятор временного содержания стоимостью 600 млн руб

Напомним, что впервый раз МВД России объявило аукцион еще в конце марта 2021 года. Максимальная стоимость контракта составляла 604 миллиона рублей.
От потенциального подрядчика требовалось построить комплекс зданий, состоящий из изолятора временного содержания, спецприемника, батальона конвойной службы, гаража-стоянки на 16 автомашин с ремонтным боксом и мойкой, КПП, помещения для содержания служебных собак, блок, предназначенный для содержания лиц, задержанных в административном порядке. Общая площадь застройки составит 6,28 тысячи квадратных метров, из них изолятор временного содержания займет 2,85 тысячи квадратных метров.
Однако желающих построить изолятор не нашлось. Тогда аукцион признали несостоявшимся и спустя несколько дней объявили его повторно. Но история повторилась, ни одной заявки на аукцион подано не было. Его снова признали несостоявшимся.