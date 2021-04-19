О состоянии единственного выжившего в ДТП подростка рассказали в Новочеркасске

Как пишет ТАСС, мальчик находится в реанимации, делать какие-либо прогнозы медики пока затрудняются.
Напомним, авария произошла в ночь на 18 апреля на улице Машиностроителей в Новочеркасске. Мальчик, которому на днях исполнилось 14 лет, украл ключи от автомобиля родителей и повез кататься своих друзей. Подростки находились в состоянии алкогольного опьянения, неизвестный купил им шесть литров пива.
Водитель не справился с управлением и на скорости врезался в дерево, на месте погибли находивший за рулем мальчик, две девочки и двое парней, всем от 13 до 15 лет.