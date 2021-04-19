Петржела — о Суперлиге: «Зениту» по силам участвовать в новом турнире

«Суперлига — это довольно интересно. Видел состав участников, могу сказать, что российским командам тоже по силам принимать участие в новом турнире. Но организаторы хотят видеть самых сильных, поэтому от России должен участвовать „Зенит“», — приводит слова специалиста «Советский спорт».