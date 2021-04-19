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Петржела — о Суперлиге: «Зениту» по силам участвовать в новом турнире

19 апреля 2021, 14:53
Фото: wikimedia.org
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о создании Суперлиги Европы.

«Суперлига — это довольно интересно. Видел состав участников, могу сказать, что российским командам тоже по силам принимать участие в новом турнире. Но организаторы хотят видеть самых сильных, поэтому от России должен участвовать „Зенит“», — приводит слова специалиста «Советский спорт».

Чешский тренер возглавлял петербургский клуб с 2003 по 2006 год.

Напомним, что в ночь на 19 апреля 12 топ-клубов объявили о создании Суперлиги Европы. Первый розыгрыш турнира может стартовать в августе этого года.

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