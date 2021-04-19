Почти сотню легковых и санитарных автомобилей закупит Минздрав Ростовской области

Ведомство объявило два аукциона. Максимальная стоимость контракта по одному из них составила 62,7 миллиона рублей. По условиям этой закупки Минздрав собирается приобрести 81 легковой автомобиль. Стоимость каждого из них не должна превышать 775 тысяч рублей. При этом в техзадании указано, что тип кузова должен быть универсал, а привод передний.