Почти сотню легковых и санитарных автомобилей закупит Минздрав Ростовской области

Ведомство объявило два аукциона. Максимальная стоимость контракта по одному из них составила 62,7 миллиона рублей. По условиям этой закупки Минздрав собирается приобрести 81 легковой автомобиль. Стоимость каждого из них не должна превышать 775 тысяч рублей. При этом в техзадании указано, что тип кузова должен быть универсал, а привод передний.
Кроме того, 14,43 миллиона рублей Минздрав собирается направить на закупку автомобилей скорой помощи. Стоимость каждого из них составит 849,2 тысячи рублей. В общей сложности ведомство закупит 17 санитарных автомобилей.
Все машины распределяют между учреждениями здравоохранения в Ростовской области. Поставщикам необходимо будет привезти все машины в течение 120 календарных дней.
Финансирование контрактов будет осуществляться за счет средств областного бюджета.