Разводить костры запретили на всей территории Ростовской области

В указанные сроки в области будет действовать запрет на разведение костров, а также пал сухой травы, камыша и сжигание мусора.
Контролировать обстановку в регионе будет группировка из 20 тысяч человек, из которых 14 тысяч приходится на добровольцев. Территорию населенных пунктов будут патрулировать местные жители и добровольные пожарные формирования со средствами для тушения огня.
Напомним, с начала апреля во всех муниципалитетах области стали проводить профилактические мероприятия по предотвращению ландшафтных пожаров, которые чаще всего происходят из-за выжигания сухой травы.