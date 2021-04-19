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Разводить костры запретили на всей территории Ростовской области

19 апреля 2021, 10:10
Фото: donland.ru
С 29 апреля по 17 октября в Ростовской области будет действовать особый противопожарный режим, сообщили в региональном правительстве.

В указанные сроки в области будет действовать запрет на разведение костров, а также пал сухой травы, камыша и сжигание мусора.

Контролировать обстановку в регионе будет группировка из 20 тысяч человек, из которых 14 тысяч приходится на добровольцев. Территорию населенных пунктов будут патрулировать местные жители и добровольные пожарные формирования со средствами для тушения огня.

Напомним, с начала апреля во всех муниципалитетах области стали проводить профилактические мероприятия по предотвращению ландшафтных пожаров, которые чаще всего происходят из-за выжигания сухой травы.

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