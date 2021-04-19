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Стали известны самые опасные регионы России

19 апреля 2021, 14:16
Фото: pixabay.com
В России был составлен рейтинг регионов с наибольшим числом особо тяжких преступлений, пишут «Новые известия».

Хуже всего ситуация обстоит в Псковской области, где на 100 тысяч населения приходятся 197 таких преступлений. На втором и третьем местах находятся Курганская и Новгородская области.

Также в списке находятся Челябинская и Магаданская области. При этом в стране за последние 10 лет число террористических преступлений выросло в четыре раза. Больше всего их происходит в Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

По данным издания, ни в одном регионе России нет такой высокой вероятности столкнуться с терактом, как на Северном Кавказе. Террористическая угроза усиливается с 2014 года.

«У нас выросло число терактов. Если взять 1990-е годы, то там скорее происходили покушения на конкретных людей, а не на террористические акты. К примеру, взрывали машину, в результате чего гибли несколько человек», — заявила криминолог Ольга Дубягина.

Она добавила, что вклад в показатели статистики внесла модернизация нормативной базы.

Издание пишет, что любой житель России может стать фигурантом уголовного дела за оборот наркотиков. Больше всего таких преступлений регистрируют в Северной Осетии, Тыве и Еврейской АО. Каждое десятое преступление касается наркотиков — на них приходится 9,3% от всех зарегистрированных преступлений.

«Подбросить наркотики у нас могут практически кому угодно. Так что распространенность арестов по этой статье — это риск оказаться в КПЗ даже для убежденного законопослушного трезвенника», — сказано в сообщении.

Добавим, что Чечня, Чукотский АО и Дагестан вошли в число регионов с лучшей раскрываемостью преступлений.

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