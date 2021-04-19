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Вдвое расширят улицу Оганова в Ростове

19 апреля 2021, 06:38
Фото: yandex.ru/maps/
До четырех полос расширят улицу Оганова в Ростове-на- Дону, сообщил Donnews.

Ныне двухполосная улица станет вдвое шире, вопрос выделения финансирования на разработку проекта должны рассмотреть в конце июня. Проект обойдется городу в 22-23 миллиона рублей, стоимость работ по расширению пока неизвестна.

По предварительным планам, завершить строительные работы должны в 2022 году.

Ранее в Ростове перенесли срок ремонта улицы Оганова, чтобы избежать пробок. Работы проведут летом, когда большинство горожан уедут на отдых, а в апреле на улице отремонтируют тротуар и заменят бортовой камень.

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