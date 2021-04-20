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Чемпионат по водно-моторному спорту пройдет 1 мая в Ростове

20 апреля 2021, 11:10
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону на 1 мая запланировали большое количество спортивно-массовых мероприятий, сообщили в городской администрации.

В акватории гребного канала «Дон» с 08.00 до 21.00 мск пройдет открытый чемпионат и первенство города по водно-моторному спорту.

На Театральной площади с 09.00 мск стартуют показательные выступления спортивных школ города, открытый турнир по стритболу и утренняя зарядка.

В 09.55 мск на центральной сцене Театральной площади пройдет торжественное открытие 96-й первомайской легкоатлетической эстафеты. Сама эстафета начнется в 10.00 мск и пройдет по маршруту Верхненольная (пересечение с Советской) — Театральная площадь — Большая Садовая до пересечения с Буденновским проспектом и обратно по тому же маршруту с финишем на Театральной площади.

Ранее в Ростове-на-Дону прошел традиционный забег «Ростовское кольцо 2021».

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