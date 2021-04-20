Чемпионат по водно-моторному спорту пройдет 1 мая в Ростове

В 09.55 мск на центральной сцене Театральной площади пройдет торжественное открытие 96-й первомайской легкоатлетической эстафеты. Сама эстафета начнется в 10.00 мск и пройдет по маршруту Верхненольная (пересечение с Советской) — Театральная площадь — Большая Садовая до пересечения с Буденновским проспектом и обратно по тому же маршруту с финишем на Театральной площади.