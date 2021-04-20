Число туристических теплоходов увеличили в Ростове

В 2021 году из Ростова будет ходить не три туристических теплохода, как было ранее, а пять, 20 апреля из Старочеркасской отправился теплоход по маршруту Ростов-на-Дону — Ильевка — Волгоград.
С середины августа жители Ростова смогут отправиться в круизы по Азовскому и Черному морям на теплоходе «Мустай Карим». Какие еще теплоходы будут ходить по туристическим маршрутам, не сообщается.
Отмечается, что в 2021 году сезон речного туризма в Ростове стартовал раньше обычного и продлится примерно до октября — ноября.