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Число туристических теплоходов увеличили в Ростове

20 апреля 2021, 15:03
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону во вторник стартовал сезон речного туризма, сообщили в городской администрации.

В 2021 году из Ростова будет ходить не три туристических теплохода, как было ранее, а пять, 20 апреля из Старочеркасской отправился теплоход по маршруту Ростов-на-Дону — Ильевка — Волгоград.

С середины августа жители Ростова смогут отправиться в круизы по Азовскому и Черному морям на теплоходе «Мустай Карим». Какие еще теплоходы будут ходить по туристическим маршрутам, не сообщается.

Отмечается, что в 2021 году сезон речного туризма в Ростове стартовал раньше обычного и продлится примерно до октября — ноября.

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