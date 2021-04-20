Глава Аксайского района до ареста игнорировал требования решить проблемы сирот

В надзорное ведомство поступила жалоба, после чего была проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства. Оказалось, что районная администрация долгое время не обеспечивала сироту жильем.
От главы администрации Аксайского района потребовали устранить нарушения, однако ничего не изменилось. Тогда последовал иск в суд.
Суд обязал районную администрацию выдать сироте жилье. Добавим, что главой района является Виталий Борзенко, он был задержан по подозрению в совершении нескольких преступлений.