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Глава Аксайского района до ареста игнорировал требования решить проблемы сирот

20 апреля 2021, 19:15
Фото: pixabay
В Аксайском районе сирота не могла получить положенное жилье, сообщает прокуратура Ростовской области.

В надзорное ведомство поступила жалоба, после чего была проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства. Оказалось, что районная администрация долгое время не обеспечивала сироту жильем.

От главы администрации Аксайского района потребовали устранить нарушения, однако ничего не изменилось. Тогда последовал иск в суд.

Суд обязал районную администрацию выдать сироте жилье. Добавим, что главой района является Виталий Борзенко, он был задержан по подозрению в совершении нескольких преступлений.

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