Купивший пиво подросткам в Новочеркасске чувствует себя виновным в их смерти

Напомним, что 18 апреля в Новочеркасске подростки отмечали день рождения знакомого и поехали кататься на Hyundai Solaris. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево.
В автоаварии погибли пятеро несовершеннолетних, еще один получил серьезные травмы. Сейчас выясняются детали в рамках возбужденного уголовного дела.
Но уже известно, что алкоголь школьникам приобрел в супермаркете «Пятерочка» 22-летний парень. По его словам, он не предполагал, что они сядут за руль.
«Мне очень плохо, третий день я не ем и не сплю. Меня трясет, колотит из-за этой ситуации. Я потерял близких людей», — заявил молодой человек.
Добавим, что его привлекли к ответственности за этот поступок.