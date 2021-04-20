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Купивший пиво подросткам в Новочеркасске чувствует себя виновным в их смерти

20 апреля 2021, 05:34
Фото: pixabay
В Ростовской области местный житель, купивший алкоголь подросткам перед страшной автоаварией, заявил о душевных страданиях, пишет Starhit.

Напомним, что 18 апреля в Новочеркасске подростки отмечали день рождения знакомого и поехали кататься на Hyundai Solaris. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

В автоаварии погибли пятеро несовершеннолетних, еще один получил серьезные травмы. Сейчас выясняются детали в рамках возбужденного уголовного дела.

Но уже известно, что алкоголь школьникам приобрел в супермаркете «Пятерочка» 22-летний парень. По его словам, он не предполагал, что они сядут за руль.

«Мне очень плохо, третий день я не ем и не сплю. Меня трясет, колотит из-за этой ситуации. Я потерял близких людей», — заявил молодой человек.

Добавим, что его привлекли к ответственности за этот поступок.

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#Новости#Происшествия
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